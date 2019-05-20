Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox CEO’su Evren Yurttaş, aşırı gerilim önleyici ürünler bayiliklere açıldı. Trimbox CEO’su Evren Yurttaş, “12 yıldır kamu ve özel şartnamede yerini alarak bugünlere getirdiğimiz Trimbox markamız adı altındaki aşırı gerilim sönümleyiciler, yeni nesil parafudrlar ve nötr-toprak stabilizatörlerinin ülkemizde ve dünyada satış haklarını tabana yayarak yetkili sıfatıyla paylaşıma açıyoruz. Ürünlerimizle, o gün bu projeleri yapan ve yayan bayilerimiz gibi şimdi sizin yaymanızı ve bu haklı gururu birlikte yaşamamızı bekliyoruz” dedi.

Yurttaş, Türkiye genelindeki 500 yerel bayiliğinde aranan şartlar hakkında şunları kaydetti: “İnsanların can kayıplarını engellemek adına en son kişiye ulaşana kadar çalışma azmi ve kararlılığı, elektrik gibi hayatımızın olmazsa olmazı olan bir enerji türünün kontrol edilerek zararlarını engellemenin, ülke ekonomimiz açısından yıllık 2 milyar dolarlık bir kaybın önüne geçebilmesi ile sağlayacağı katma değer bilincinin paylaşılması,

Yapılacak ihracat ile ülkemize kazandırılacak dövizin, kalkınmamıza sağlayacağı fayda bilincinin paylaşılması.

İçinden geçtiğimiz dönem gösteriyor ki üretim olmadan, sadece ihtiyacımız olan ürünleri ithal etmemizin ülke ekonomisine faydasından çok daha fazla zararı olmaktadır. Bu bilinçle asli işimiz olan üretim ve AR-GE faaliyetlerimizi daha sağlıklı bir zemine oturtabilmek adına aldığımız bu karar ile hedefimiz, bayilik oluşturulan yerlerde hemen olmak üzere, 1 Ocak 2020 tarihinde son kullanıcı satışlarımızı sonlandırmaktır.

Yetkili bayilik ile ilgili ekonomik şartlar her bütçeye uygundur ve yetkili bayi olunan bölgede satış yetkisi sadece o firmaya aittir. Web sitemizde yayınlayacağımız bayi, çevresindeki tüm mecralara ürün satabilmekte ve başta elektrik ve güvenlik malzemeleri satan bayiler olmak üzere tüm müşteriler kendisinden almak zorunda kalacaktır. Kamu ve kurumsal satış kanallarının genel merkez alımları dışındaki tüm satışlar böylece yetkili bayiye terkedilecektir. Detaylı bilgi için trimbox.com.tr adresi ziyaret edilebilir.”