Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Geçmişte yatırım kararlarının Kalkınma Bakanlığının da aralarında yer aldığı üç bakanlığın imzasını gerektirdiğini hatırlatan Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap “Yeni kanunla yetki Enerji Bakanlığına verilecek. Bu durum da müeyyidelerin sürat kazanmasını sağlayacak” dedi. Kındap, teklif kanunlaştığında Bakanlık tarafından alınan bu kararların kamu yararı kararı yerine geçeceğini belirtti. Kındap, geçmişteki uygulamanın maden ve turizm sahalarının çakışması hâlinde tıkanmaya sebep olduğunu da ifade etti. Öte yandan jeotermal elektrik santrallerinin elektrik üretimindeki payı nisanda ilk defa yüzde 3 sınırını aştı. JES’ler nisanda 685 milyar 274 milyon kilovatsaat elektrik üretti.