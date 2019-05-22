Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek mahkeme, bu tür işlemle sigortalı sayılmanın mümkün olmadığına hükmetti. Karar, emeklilik hayali kuran ev hanımının, eksik prim gün sayısını doldurmak için eşinin PVC atölyesinde kendisini sigortalı göstermesiyle başlayan bir süreçle gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri, iş yerinin kapanma işlemlerinin yapıldığı 2014 yılındaki kontrollerde patron eşinin 2005-2006 arasında eşini iş yerinde sigortalı gösterdiğini belirledi. Bu dönemdeki prim gün sayısını geçersiz sayan SGK, sağlık yardımının iadesini istedi. Sigortalı kadın ve eşi çağrıya kulak asmayınca icralık oldu. Eşinin yanında ücretsiz çalıştığını anlatan kadın, 1.500 lirayı SGK’ya ödedi. Sonra da İş Mahkemesine başvurdu ve “Çalıştım ama ücret almadım’ dedi. Davayı kabul eden mahkeme, SGK’nın temel sigortalılık hakkına riayet etmediğine karar verip iade kararını iptal etti. SKG, kararı temyiz etti. Davayı görüşen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi “İşverenin ücretsiz çalışan eşi sigortalı sayılamaz” hükmüne rağmen davanın kabul edilmesinin usul ve kanuna aykırı olduğu belirtildi ve hüküm bozuldu.