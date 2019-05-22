Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Mayıs dönemi finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Mayıs ayında FHGE, bir önceki aya göre 4,6 puan artarak 143,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi azalış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep

ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği gözlendi. 2019 yılı Mayıs ayında finansal hizmetler anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü. Son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözlendi.

2019 yılı Mayıs ayında, NACE Rev. 2 sektör sınıflamasına göre finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, 64-finansal hizmet faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) sektöründe bir önceki aya göre 5,5 puanlık artış görülürken, 65-sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) ve 66-finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler sektörlerinde 10,9'ar puanlık azalış olduğu gözlendi.