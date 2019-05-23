Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bütün zorlukların karşılıklı güven ve samimiyetle aşılabileceğini söyledi. Türkiye’nin 2-3 saatlik zaman dilimi içinde 20 trilyon doların üzerinde millî gelire sahip bir coğrafyada bulunduğunu, böyle kilit bir ülkenin bu nüfus yapısıyla, bu kadim coğrafyada zorlukları aşacağına inandığını söyledi. Bali “Çalışacağız, uğraşacağız, işlerimizi iyi yapacağız, olumluyu, pozitifi çoğaltacağız. Başkasından beklediğimizi kendimiz yapmaktan imtina etmeden hep beraber sorumluluk alacağız. Zorlukları karşılıklı güven ve samimiyetle aşabiliriz” dedi. Gaziantep Sanayi ve Ticaret Odasının mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Bali “Türkiye büyümek zorunda” dedi. Türkiye’nin son 10 yılda, bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan fazla, 7 milyonun üzerinde yeni iş imkânı sağladığını, buna rağmen işsizliği aşağı çekemediğini söyleyen Bali “Çünkü bundan daha fazla iş gücüne katılım oldu. İş gücüne katılımda bir nitelik değişikliği de var. İşsizlerin neredeyse tamamının üniversite mezunu olması ve beklentilerinin yüksekliği nedeniyle geçmişe nazaran sosyal boyutu daha ağır bir işsizlikle karşı karşıyayız. Türkiye, sadece ekonomik değil sosyal boyutuyla da bu hadiseyi yönetebilmek için hızlı büyümek zorundadır. Yılda 800 bin yeni istihdam sağlamak ve sürdürebilmek için yüzde 5 ve üzerinde büyümeli” diye konuştu. Bali, ülke olarak kaynakların maliyetinden yüksek getiri sağlayacak alanlarda büyümek gerektiğini, bunun için de güven, istikrar ve öngürülebilirliğin şart olduğunu ifade etti.

30 SIRA ÇIKTIK AMA YETMEZ

Ülkeleri birbiriyle iş yapma ortamı açısından karşılaştıran ‘iş yapma endeksi’ diye bir sıralama olduğunu söyleyen Bali “Türkiye, bu sıralamada 70. sıralardaydı, yaptığımız epey atakla 40. seviyelere kadar geldik. Ama yetmez.. Birkaç yıl önce 25 ana başlıkta, 1.200’ün üzerinde aksiyonu içeren bir plan hazırlanmıştı. Bunun içinde, üretime, sanayiye, dış ticarete, teknolojiye, hukuka, çevreye, enerjiye, lojistiğe dönük; örneğin organize sanayi bölgelerinin bütünüyle demir yolları ve limanlarla entegre edilmesine kadar sayısız plan, program vardı. Bunlar yeniden öncelik olabilir” dedi.

2001 KRİZİNDEN 10 KAT İYİYİZ

Gerekçeleriyle, temelleriyle, sonuçlarıyla bir ekonomik kriz arayanın 2001 krizine bakması gerektiğini söyleyen Bali, şöyle dedi: Bugün Türkiye’de yüzde 2’ler civarında bütçe açığı/millî gelir oranı var.. Bu oran 2001’de 10 katından fazlaydı. Bugün borç stokunun millî gelire oranı yüzde 30’lardadır. 2001’de 2,5 katından fazlaydı. Sorunlu krediler bugün yüzde 4 civarında, 2001’de yüzde 30’du. Evet, sorunlarımız var ama biz büyük ekonomiyiz. Ona göre işimizi götürmeliyiz.

İŞ BANKASINDAN 'İSTİKLAL' SERGİSİ

Türkiye İş Bankası, Millî Mücadele’nin 100. yılında anlamlı bir sergi başlattı: İstiklal. Millî Mücadele’nin 100. yılı için hazırlanan ‘İstiklal’ başlıklı sergiler, İstanbul Eminönü’ndeki İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ziyaretçilerle buluşturuyor. Verilen mücadeleleri 1000’e yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan ve Anadolu insanının minnetle anılmasına vesile olan sergiler pazartesi hariç her gün gezilebiliyor.