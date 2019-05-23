Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mercedes’in en büyük rakibi BMW ise bu durumu kendileri adına bir fırsata çevirip reklam filmi hazırlamış. Reklam filminde Mercedes CEO’su Zetsche, emekli olurken herkese veda ediyor ve Mercedes S serisi aracını teslim edip garajdaki elektrikli BMW i8 model aracına binerek gidiyor. Reklam filmini sosyal medya hesabından paylaşan BMW “Emeklilik, geçmişinizi geride bırakıp geleceğinizi kucaklamaktır” ifadesini kullandı.

Mercedes de bu reklam filmine, kendi sosyal medya hesabından cevap verdi. Paylaşımda “Bizce patronumuz, emekliliğinde elektrikli otoyu değil gerçek beygir gücünü tercih eder. Yine de bu takdiriniz ve hoş çekişmeniz için teşekkür ederiz” diye yazdı. İki Alman devinin reklam çekişmesi, yüzlerde gülümseme ve takdire sebep oldu.