Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Honda Motor, ABD'de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı, 3 yaralanmaya yol açan ani hava yastığı açılması arızası nedeniyle servislere çağırdı.



Yapılan açıklamaya göre araçların servislere geri çağrılması kararı, 6 olayda sürücü hava yastığının bir kaza olmadan açılması sonrasında verildi.