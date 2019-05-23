Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,92’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 767 puanlık artışla 84 bin 442 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi de 0,22 değer kazandı.
Borsa ilk yarıda yatay
23.05.2019 - 13:59 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,92’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Etiketler : Borsa İstanbul,
626641 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/626641.aspx
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