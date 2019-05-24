Türkiye’de telekomünikasyon ekipmanları konusunda faaliyette bulunan Karel’in Genel Müdürü Serdar Tunaoğlu “Karar çok önemli ve mihenk taşı niteliğinde. Amaç ABD’nin yerli markalarını ve ekonomisini korumak amaçlıdır. Burada kamunun büyük satın alma gücünü kullanmaktadır ki bugün gelişmiş ülkelerin tamamında bu güç açık olarak yerli ürün lehine zaten kullanılmaktadır. İkinci boyut ise siber güvenlik amaçlıdır. Ülke, siber güvenliği sağlamaya çalışıyor” dedi. Tunaoğlu, Türkiye’de de benzeri bir kararla siber güvenliğin korunması ile yazılım ve donanımın yerli olması kararlılığının büyük önem taşıdığını söyledi.
Biz de ABD gibi yapalım
24.05.2019 - 04:18 | Son Güncelleme: 24.05.2019 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde ABD’nin telekomünikasyon ekipmanlarında ithal ürünlerin kullanımını yasaklaması ve ardından ABD’li Google şirketinin Çinli Huawei’e hizmet vermeyeceğini duyurması, dünya ticaret sisteminde endişeleri artırdı.
Etiketler : huawei,
626756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/626756.aspx
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