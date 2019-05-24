Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de telekomünikasyon ekipmanları konusunda faaliyette bulunan Karel’in Genel Müdürü Serdar Tunaoğlu “Karar çok önemli ve mihenk taşı niteliğinde. Amaç ABD’nin yerli markalarını ve ekonomisini korumak amaçlıdır. Burada kamunun büyük satın alma gücünü kullanmaktadır ki bugün gelişmiş ülkelerin tamamında bu güç açık olarak yerli ürün lehine zaten kullanılmaktadır. İkinci boyut ise siber güvenlik amaçlıdır. Ülke, siber güvenliği sağlamaya çalışıyor” dedi. Tunaoğlu, Türkiye’de de benzeri bir kararla siber güvenliğin korunması ile yazılım ve donanımın yerli olması kararlılığının büyük önem taşıdığını söyledi.