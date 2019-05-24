Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, Irak’ın, mayıs ayının başından beri yumurta ithalatını durdurduğunu belirterek sektörün zor günler yaşadığını savundu. Üretimin yaklaşık yüzde 30’una tekabül eden üretim fazlasını ihraç ettiklerini belirten Pala, “Bu ihracatın da yüzde 85’ini Irak’a yapıyoruz. İhracatın durmasıyla iç piyasada oluşan fazlalık arz-talep dengesine göre oluşan yumurta fiyatının hızla düşmesine sebep oldu. Üretici son haftalarda maliyeti 35-36 kuruş olan yumurtasını 22-23 kuruşa satmak zorunda kalıyor. Bu sürecin uzun sürmesi hâlinde, üretimin sürdürülmesi imkânsız hâle gelecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de yumurta üretiminin ihracata dayalı büyüdüğünü, sürdürülebilir ve karlı bir yumurta üretimi için üretim planlamasının şart olduğuna işaret eden Pala, şunları kaydetti: Yıllık nüfus ve kişi başına yumurta tüketim artışı ile potansiyel ihracatı esas alan bir üretim planlamasına gidilmesi gerekmektedir. Sektör olarak beklentimiz Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde planlı üretime geçilmesidir. Sağlıklı bir planlama ile hem üreticinin mağdur olmayacağını hem de tüketicinin makul fiyatlarla yumurta tüketeceğine inanmaktayız.