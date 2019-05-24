Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugünlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde en iyi domates 1,5 ile 1,5 lira arasından alıcı bulmakta zorlanıyor. Ürünlerini değerinden satmak isteyen üreticiler, gece yarısı geldikleri hâlde gün boyu ürünlerini kamyonetlerinin başında bekleyerek satmaya çalışıyor. Kışın ürün azlığından domatesin fiyatının 6,7 liraya yükseldiğini hatırlatan Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı olan Nevzat Akcan “Ben, aynı zamanda üreticiyim 13 liraya patlıcan sattım. Maliyetini şimdi kurtardım, şimdi patlıcan 3,4 liradan satılıyor. Salatalık bitti. Alanya’da yerinde bedavaya verecekler. 30 kuruş. Bir lira masrafı var salatalığın. Domates kamyonetleri bekliyor. Gece yarısından beri bekliyorlar. İlk hasat domates bu maliyetlerle 2,5 liranın altında satılırsa zarar eder. Ürün arttıkça fiyatlar iyice düşer. Allah korusun domatesler salçaya gider o zaman biteriz” diye konuştu.