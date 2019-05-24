Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan İsmail Çelik, “Engellilerin istihdamı desteklenirken, kendi işini kurmak isteyenlere de hibe imkanı sunuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor. Engellilere bu kapsamda 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor. Bakanlık eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına yani 38 bin 370 liraya kadar iş kurma desteği sunuyor. 2019 2. dönem hibe programı için başvurular alınmaya başladı. Kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler projelerini 14 Haziran günü mesai bitimine kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek. Proje başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin, en az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekiyor. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, iş yerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler projelerini 14 Haziran tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden veya posta yoluyla başvurabilirler. Bu konuda bilgi almak isteyen engelli bireylerimiz belirten tarihe kadar İŞKUR İl Müdürlüğüne müracaat edebilirler” dedi.