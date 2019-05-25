Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram yaklaştı, şekerleme, çikolata ve atıştırmak sektörü hareketlendi. Sektörün önemli oyuncularından Şölen, satışların yüzde 60’ını gerçekleştirdiği ‘İki bayram arası’ için hazırlıklarını tamamladı. Hem bayram hazırlığı hem de şirketin 2018 performansı ile 2019 hedeflerini açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyen Şölen CEO’su Elif Çoban, kampanyalarını “Başarmaya tutkulu bir ekiple değerlere bağlı, ahlaki ve etik değerleri sahiplenmeyi sosyal sorumluluk olarak gördük, buna göre hazırlandık” cümlesiyle açıkladı.

İKİ AY ÖNCE ÜRETİM

Ürünlerini bayramdan sadece 2 ay önce üretmeye başladıklarını, böylece maksimum tazeliği temin ettiklerini ifade eden Çoban “Kapasitemiz çok yüksek. Hızlı büyüme hedefimizde bize eşlik edecek bir fabrika kurduk. Rakiplerimizin kapasiteleri düşük olduğu için bayram için üretmeye 8 ay önce başlıyor ve bayatlama başlıyor” dedi.

Türkiye’de çikolatanın yüzde 75’inin iki bayram arası satıldığını, bunun da 600 milyon liralık bir ciro oluşturduğunu ifade eden Elif Çoban, 15 marka ve 66 farklı çeşitle en fazla ürün çeşitliliğine sahip olduklarını ifade eden Çoban “Yüzde 34,9 olan pazar payımızı 2019’da 40,2’ye çıkardık. Hediyelik çikolatada pazar yüzde 13,8 büyürken, Şölen’in büyümesi yüzde 32,7 olarak gerçekleşti.” dedi.

15 marka 66 ürün ile iddialı

Ramazan Bayramı’nda Şölen olarak hem çikolata hem şekerde çok zengin ürün portföyü sunacaklarını söyleyen Çoban, 15 marka ve 66 farklı lezzet ile bu bayramın çikolata ve şekerde en fazla ürün çeşitliliğine sahip markayız. Şık, farklı ambalajları ile Milango, Octavia, Matmazel, Lokkum gibi ürünlerin çok tercih edildiğini gördük. Bu bayram ürünlerimiz için özel olarak çevreci kese kağıtları hazırladık. Bayram dönemlerinde tüketicilerimize ulaşmak için özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Tesislerimizdeki çalışan 2 bin 300 çalışanımıza ek olarak bayram döneminde 50 bini aşkın satış noktasında 6.500 kişilik ek istihdam sağlıyoruz” dedi.

30 TL’nin altındaki çikolata taklit veya kalitesizdir

l Çikolata alırken markanın güvenirliliğine dikkat edin.

l Kilogram fiyatı 30 TL’nin altındaki çikolataların taklit ve kalitesiz olma ihtimali yüksektir.

l Çok ucuz ve merdiven altı çikolatalar sağlığınızı bozabilir.

l Üzerinde kokolin veya kakao kaplı yazan ürünler çikolata değildir, kakao lezzeti almazsınız.

l Gerçek çikolata pürüzsüz olmalı.

l Mat renkli olanlardan kaçının, parlakları tercih edin.

l Gerçek çikolata ağızda kolayca dağılmalı, hızlı erimeli, yumuşak olmalı. Hatte elinize aldığınızda erime başlamalı.

l Çikolatanın ambalajlı olmasına özen gösterin, etiketi dikkatlice okuyun, bilmediğiniz ürünlerden uzak durun.

75 milyar dolardan daha çok pay alalım

Yurt içi ve yurt dışında ciro bazında ihracatta yüzde 47 büyüdüklerini, kurulduğundan beri şirketin her yıl çift haneli büyüdüğünü anlatan Elif Çoban “120 ülkeye ihracat yapıyoruz. Son 4 yıldır 280 milyon dolarlık yatırım yaptık. Dünyada 75 milyar dolarlık atıştırmalık pazarı var. Büyük kısmı ABD ve Avrupa’da. Bu pastadaki payımızı büyütmek, 5 yılda 5 kat büyümek istiyoruz. Şu anda koşmaya başladığımız bir süreci yaşıyoruz. 2019’da yüzde 52 büyüme hedefimiz var. Ya yapacağız ya yapacağız diye yola çıktık. 2019’da 2 milyar TL ciro hedefliyoruz.

Türkiye’de çikolata yememiş insan var

Hedeflerinin sürekli koşmak olduğunu söyleyen Çoban “Türkiye’de daha çikolata yememiş insanlar var. Şölen olarak her gün ürün lezzeti ve gıda güvenliğine sürekli yatırım yapıyoruz. Ulaştığımız lezzetlerle dünyanın 120 ülkesinde tercih ediliyoruz. Gaziantep’de Endüstri 4.0 donanımı ve ileri teknolojisiyle kurduğumuz fabrika kaliteli ve güvenli üretime, hızlı büyüyen ihracata imkân veriyor” dedi.