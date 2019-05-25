Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okul öncesi çocuklara hitap eden yayınlarıyla çocukların gelişimine katkı sağlayan Pepee TV, 6-12 yaş arası çocukların soft skill öğrenme konusunda eğitimine odaklanan Da Vinci Kids ile yaptığı iş birliği sayesinde altı yaşından büyük çocukları da unutmadığını gösterdi. Da Vinci Kids’in bilimden matematik ve teknolojiye, sanattan müzik ve spora kadar geniş bir yelpazeye sahip eğlendirirken öğreten, oyun tabanlı ve özgün içerikleri artık Pepee TV’den de sunulacak. Düşyeri daha önce Arçelik ve Beko ile çocukların akıllı televizyonlar üzerinden de Pepee TV’yi izleyebilmeleri için stratejik bir iş birliğine de gitmişti.