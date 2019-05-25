Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçelerinde mahsullerinin son bakımlarını yapan fındık üreticileri serbest piyasada oluşacak fındık fiyatlarına devletin müdahale ederek 20 TL gibi bir rakam olursa 2019 yılının ikinci yarısını ekonomik olarak iyi geçireceklerini ifade ettiler.

Aylık gübre ve bahçe bakımlarını tamamladıklarını söyleyen üretici Ali Efrahim Cantürk, "Bahçelerimizde fındık iyi gözüküyor. Bizler de kahverengi altınımıza çok iyi bakıyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Çok zahmetli olan mahsulümüzü toplaması, kurutması ve pazara indirmesi gerçekten bizleri fazlasıyla yoruyor. Artık herkesin üreticinin yanında olmaya çağırıyoruz. Fındık olmasa bu bölgenin ekonomisi çok iyi olmaz ve insanlar sıkıntılı günler geçirir. Burada biz planlarımızı hep fındığa göre yapıyoruz. Düğünümüzü, nişanımızı, alacağımız evi, arabayı ve iş yerimizi. O yüzden emeği yüksek olan mahsulümüze sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.