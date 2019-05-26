Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada, “Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir. Türkiye’nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır” denildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da, Deutsche Welle Türkçe tarafından yapılan benzer bir haberin, olumsuz algı üretmeye çalıştığını ve maksatlı olduğunu açıkladı.