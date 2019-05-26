Açıklamada, “Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir. Türkiye’nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır” denildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da, Deutsche Welle Türkçe tarafından yapılan benzer bir haberin, olumsuz algı üretmeye çalıştığını ve maksatlı olduğunu açıkladı.
Maksatlı haberle ekonomiye saldırı
26.05.2019 - 02:42 | Son Güncelleme: 26.05.2019 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı “İVME Finansman Paketini karalama amacı taşıyan” haber için Reuters’a tepki gösterdi.
Etiketler : berat albayrak,ekonomi,
627233 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/627233.aspx
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