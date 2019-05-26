Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Fatih Dönmez, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı’nda düzenlenen iftar programında, madencilerle aynı masada orucunu açtı. Burada konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmak için en önemli gücünün, yerli kaynaklar olduğunu vurguladı. Bakan Dönmez, “Yerli kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmakta kararlıyız. Soma ve Tunçbilek’te henüz üretim yapılmayan 375 milyon ton kömür rezervine sahip sahalar için ruhsat devir anlaşmalarını imzaladık. 3 tane sahayı burada özel sektöre devrediyoruz. Burada, 10 bin kişiyi aşan sayıda yeni işçi istihdam edilecek. Bunun yanı sıra sadece kömürde değil, kömürün dışındaki sahalarda geçtiğimiz yıl bin 248 maden sahamızı ihale ettik. İnşallah 2019’da bu sayıyı 2 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece istihdam rakamımızı da daha yukarılara çıkartmış olacağız” dedi.