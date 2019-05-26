Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akgül, tasarladıkları yüz tanıma sisteminin İTÜ Arı Teknokent firması ArtGe Teknoloji’nin ticari ürünü olarak kullanımına başlandığını söyledi. Çok amaçlı bir sistem geliştirdiklerini anlatan Akgül “Kapı giriş-çıkışlarında yüz tanıma sistemi başarılı bir şekilde çalışıyor. Cep ve web modülüyle akıllı telefonlar ve bilgisayarlarda parola niyetine sistemi açmak için de kullanılabiliyor” diye konuştu.

Yazılımın dünyaca ünlü firmaların geliştirdiği sistemlere göre daha az maliyetli olduğunu bildiren Akgül, daha fonksiyonel ve güvenli kullanım sunduğunu kaydetti. Sistemin her işletim sistemi ve donanımda çalışabildiğini ifade eden Akgül şöyle konuştu: Webcam, IP kamera, gece görüşü ve hatta termal kamera dâhil her türlü amatör-profesyonel, ucuz-pahalı kamera ile çalışıyor ve çok başarılı sonuçlar elde ediliyor. Şu anda canlılık testini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde hem güvenlik ve savunma, hem de finans sektöründe, özellikle ATM’lerde bu yazılımı görebileceğiz. Tansel Akgül ile kurduğumuz ArtGe Teknoloji üzerinden FaceCapt adıyla ürünü tescilledik. Öncelikli hedefimiz Orta Doğu ve Afrika pazarına açılmak.