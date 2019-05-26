Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Telekomünikasyon sektörünün paydaşlarıyla iftar yemeğinde bir araya gelen Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı İMEİ kayıt ücretinin arttığını ve süresinin de 2 yıldan 3 yıla çıkarıldığını hatırlatarak ayrıca pasaport sahibi dışında kayıt yapılamayacağın söyledi. Turnacı “Yıllık 1,5 milyon adet telefon yolcu beraberinde yurt içine sokuluyor. Alınan tedbirler sayesinde bunun 500 bin seviyelerin altına ineceğini düşünüyoruz. Bu da demek oluyor ki 1 milyonun üzerindeki cihaz artık bizim paydaşlarımız tarafından müşterilerle buluşacak, bizim sektörümüze değer katacak” diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da yaptıkları bütün düzenlemelerin yerlilik ve millilik üzerine olduğunu ifade ederek, “5G ve ötesi teknolojilerin yaygınlaşması noktasında çalışmalarımızı devam ediyor. Özellikle elektronik haberleşme alanında yerliliğin ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Amerika ve Çin kendi hâkimiyetlerini haberleşme üzerinden diğer taraflara dikte edebilmek için kavga ediyor” dedi.