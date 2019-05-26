Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuşların İstanbul Havalimanı’na alınması ile 9 ülkeden 10 firmanın ilk defa İstanbul’a sefer düzenlemeye başladığını bildirdi. Almanya’da katıldığı ulaştırma bakanları toplantısında İstanbul Havalimanı’na ilişkin yapılan yorumları da aktaran Turhan, “Dün Almanya’daydım. Dünya ulaştırma formunda ulaştırma bakanları toplantısına katıldım. Birçok ülkenin ulaştırma bakanı, bakan yardımcısı özellikle havacılık sektöründeki kişilerle görüşme fırsatı buldum. İlk ‘Merhaba’ dediklerinde ‘Havalimanınız mükemmel’ cümlesi arkasından geliyor. Bu benim için çok büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu” diye konuştu.

HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU GELİYOR

Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatı ile eşzamanlı olarak havalimanına ulaşım altyapılarının da inşaatlarını başlattıklarını kaydederek, yapılan çalışmaları anlattı. Bakanlık olarak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasındaki metro altyapısını kurduklarını vurgulayan Turhan “Amacımız 2020 yılında bu hattı hizmete vererek İstanbulluların havalimanına ulaşım sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmış olmak. Ayrıca Halkalı-Yeni Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Onun da yer teslimini mart ayında gerçekleştirdik. 2022 yılında hizmete vermiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.