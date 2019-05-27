Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay, vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) paralarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Emsal olaya konu olan ‘alacak’ davasında, “borçlu olan kişinin BES’teki birikimlerinin veya bağlanan maaşının bir kısmının haczedilebilir olduğuna” hükmedildi. Söz konusu davada alacağını tahsil edemeyen kişi, borçlunun bireysel emeklilik fonu üzerine haciz şerhi koydurdu. Hesapta biriken miktarın da, alacaklı hesaplarına gönderilmesini istedi. Büyük şok yaşayan borçlu, soluğu İcra Hukuk Mahkemesi’nde aldı. Şikâyeti kabul eden davacı, borçlunun bireysel emeklilik hesabı üzerinde tesis edilen haczin kaldırılmasına karar verdi. Bunun üzerine davacı, kararı temyize götürdü. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi de “Yönetmelikte, ‘Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücretin çarpımına karşılık gelen tutarın üzerindeki miktar haczedilebilir’ hükmü yer almaktadır. Buna göre verilere göre borçlunun birikiminin haczedilebilir kısmının belirlenmesi ve buna uygun hüküm gerekiyor. Karar, oy birliği ile bozulmuştur” denildi. Böylece gerekli hesaplamaların yapılarak, şayet varsa, hacze konu olabilecek tutarın belirlenmesinin yolu açıldı.