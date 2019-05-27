Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle bayram sebebiyle satışı artan ürünlerde fırsatçılığın türediğini vurgulayan Palandöken “Sağlıksız ürünlere itibar etmeyin. Özellikle yol kenarında, araç arkalarında satılan, tatlı, şeker, çikolata gibi yıkanmadan yenen ürünlerden uzak durun. Döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak ürün fiyatlarının artması da merdiven altı fırsatçılarını iş başına geçirdi. Cebini ve bütçesini düşünen vatandaşlarımız ucuz diye bu ürünleri aldığında kâr ettiğini düşünmesin. Hangi şartlarda üretildiği bilinmeyen merdiven altı ürünler, insan sağlığını hiçe sayıyor” şeklinde konuştu.