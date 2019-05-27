Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu yasaya ciddi katkı sunduklarını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya “Tüketici odaklı yeni yasa, seyahat acentelerinin çalışmalarındaki aksaklıkları gideren yönetmelikleri içeriyor. İlan yoluyla tur satan acenteler güvence altına alınacak, birtakım sigortalar geliştirilecek. Vatandaşımız resmî olan acentelerden gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Denetimler de sıkılaşacak. Haziran sonuna kadar çıkmasını bekliyoruz” dedi. Şu anki kanunda çok ciddi boşluklar ve sıkıntılar bulunuyor. Seyahat acenteleri, hizmetlerini yerine getiremiyor. Tüketici olan turist kitlesi, sık sık mağduriyetle karşılaşıyor. Yeni kanuna, bu mağduriyetleri oluşturan acente-otel ilişkileriyle ilgili boşlukları giderecek maddeler de eklendi.