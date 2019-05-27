Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu “Bankalar, Tüketici Kanunu’nun kendilerine zorunlu olarak yüklediği aidatsız kart sunma işlemini yapmamakta, ağırdan almaktadır. Konuyu bilmeyen milyonlarca tüketici ya farkına varmadan bunu ödüyor ya da banka ile girdiği söz düellosunu kaybediyor” diye konuştu. Kredi kartı aidatının yaklaşık beş yıl önce tarih olduğunu hatırlatan Ağaoğlu “Buna rağmen bankalar hâlâ, ortalama 100 lira civarında bedel alıyor. Oysa yeni yönetmeliğe göre kart aidatı; tüketiciyle müzakere edilerek, mutabakat sonucunda yansıtılabilir” dedi.