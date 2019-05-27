Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisine temmuzda bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 4 görünüyor. Bu oran mayıs ve haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak.



Kesin oran ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran enflasyonunu açıklayacağı 3 Temmuz'da öğrenilecek.



NASIL DEĞİŞECEK?



Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6.7' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.7 olacak.



Buna göre maaşlarda 75 ile 361 lira arasında artış görülecek. En düşük aylık bin 200 lira 89 kuruşa, en yüksek aylık 5 bin 751 lira 88 kuruşa çıkacak.

2 bin liralık maaş 2 bin 134, 3 bin liralık maaş 3 bin 201, 4 bin liralık maaş 4 bin 268, 5 bin liralık maaş ise 5 bin 335 liraya yükselecek.