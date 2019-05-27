Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,50'lik yükselişle başladı. Endeks, 433,26 puanlık artışla 86 bin 505 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi de yüzde 0,52 değer kazandı.
Borsa, haftaya yükselişle başladı
27.05.2019 - 10:24 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,50'lik yükselişle başladı.
Etiketler : Borsa,
627473 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/627473.aspx
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