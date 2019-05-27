Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,50'lik yükselişle başladı. Endeks, 433,26 puanlık artışla 86 bin 505 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi de yüzde 0,52 değer kazandı. 