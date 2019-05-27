Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Özelmacıklı, “2019 yılı emlak vergi değeri, yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılarak uygulanıyor. Vergi oranları ise arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanır. Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde ise emlak vergisi tahsili 2022 yılı sonuna kadar ertelendi” dedi.

“İmar barışı sonrası beyannameler değiştirilmeli”

Yaklaşık 10 milyon vatandaş tarafından başvuru yapılan İmar Barışı sonrasında vergi değerini etkileyen değişikliklerin beyan edilmesi gerektiğini de hatırlatan Özelmacıklı, “Mevcut binalara ilaveler yapılması, kullanılış tarzının değişmesi gibi hususlarda yılın sonuna kadar bildirimde bulunulur. Yılın son 3 ayında değişiklik olmuşsa değişikliği takip eden 3 ay içinde bildirim yapılır” dedi.

“Yeni inşaa edilen yapılar”

Arsa üzerine yeni bir bina yapanların, arsa değeri üzerinden vergi ödemeye devam edebileceklerini ifade eden Özelmacıklı “Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamıyor. Bu uygulama binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren dört yıl uygulanıyor” şeklinde konuştu.

“Kültür varlıklarında durum farklı”

Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı bulunan taşınmazların her türlü vergi harçtan muaf olduklarını belirten Özelmacıklı “Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan ve ticari faaliyetlerde kullanılanlar için emlak vergisini yarısına bu muafiyet uygulanmıyor. Yapılanma yasağına aykırı olarak tesis edilen yapılar ve eklentileri bulunan taşınmaz kültür varlıkları yıkılıncaya veya aykırılıklar giderilinceye kadar ise muafiyetten faydalanamıyor" dedi.

“Tasarrufu kısıtlanan bina ve arsalar dikkat”

Tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazilerde emlak vergisinin 1/10 oranında tahsil edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Özelmacıklı “İmar planlarında, resmi yapılara ve umumi hizmetlere ayrılmış olması sebebiyle üzerinde inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsalar ile esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyen binaların tasarrufu kısıtlanmış sayılır. Kısıtlama, ilgili arsa veya binanın bulunduğu alan imar programına alınıncaya kadar devam eder” dedi.

“Emlak vergisini kimler ödemez”

Özelmacıklı “Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaftır” diye konuştu.