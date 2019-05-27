DETAYLAR BİRAZDAN...
Hazine'den yurtiçi euro cinsi kira sertifikası hamlesi
27.05.2019 - 18:10 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine bu hafta yurtiçi piyasaya Euro cinsi kira sertifikası ihraç edecek. Kira sertifikası 1 yıl vadeli ve altı ayda bir yüzde 1,50 kira ödemeli olacak.
Etiketler : ekonomi,hazine,
627592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/627592.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:17
- Sabah03:38
- Güneş05:30
- İşrak06:23
- Öğle13:12
- İkindi17:11
- Akşam20:34
- Yatsı22:29
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay