Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan “Millî Enerji ve Maden Politikası” çalışmaları çerçevesinde, sektördeki yerlilik oranları artmaya devam ediyor. Türkiye, şimdi de dünyanın sayılı ülkelerinin yapabildiği “hot-tap operasyonları”nı dokuz kişilik kendi uzman kadrosu ile kendisi yapmaya başladı. Türkiye genelinde ilçelere, organize sanayi bölgelerine, dağıtım şirketlerine ve yeni doğalgaz müşterilerine arzın sağlanabilmesi için, gaz akışını kesmeden ana boru hattına delik açılmasına “hot-tap operasyonu” deniliyor. BOTAŞ 2017 yılında 37 adet, 2018 yılında ise 42 adet “hot-tap” işlemini yerli imkânlarla tamamladı. Böylece yaklaşık 2,8 milyon dolar, Türkiye’de kaldı. “Hot-tap” işlemleri yüksek ücretler karşılığında yurt dışı firmalara yaptırılıyordu. En küçük bağlantı için bile en az altı ay öncesinden randevu almak gerekiyordu. Ödenen bedel, bir operasyon için 80 bin dolara kadar çıkıyordu. BOTAŞ, bağımlılıktan kurtulmak ve hızlı hareket edebilmek amacıyla personelini yetiştirdi. Gelinen aşamada “hot-tap” operasyonlarında söz sahibi oldu.