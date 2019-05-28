Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türk çimentosuna yabancı yatırımcılardan büyük ilgi var. Sintek Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Onur Atakay; İngiltere, Kanada ve Katar gibi ülkelerin Türkiye’de finansal anlamda zorluk çeken, ihracat sıkıntısı yaşayan fabrikalarla görüştüklerini söyledi. Onur Atakay, bir grup gazeteciye sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye yabancıların ciddi talebi olduğunu aktaran Atakay “ABD, Kanada, Katar merkezli fonlar ilgileniyor. Emeklilik, aile fonları var. Bizim gibi firmaları buluyorlar. ‘Kâr beklentimiz yok ama beş sene sonra şu çarpanla satalım’ diye bakıyorlar. Türkiye’de ciddi bir potansiyel görüyorlar. Şu an görüşmeler sürüyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da finansal anlamda zorluk çeken, ihracat sıkıntısı yaşayan fabrikalarla daha çok görüşüyorlar” ifadelerini kullandı. Atakay, görüşülen firma sayısının 7-8 civarında olduğunu belirtti.

BETON YOL ÖNERİSİ

Türkiye’de çimento fabrikalarının ortalama yüzde 60-65 kapasite ile çalıştığını söyleyen Atakay “Ülkedeki 66 bin kilometrelik karayolu ve otoyol ağının sadece 8,1 kilometresi beton yollardan oluşuyor. Asfalt yolların ömrü en fazla 15-20 yıl. Bu süre Türkiye’de daha kısa. Beton yolların ise 50 seneye kadar uzayabiliyor. Betonun hammaddesi olan çimento, ülke coğrafyasının hemen tüm illerine üretiliyor. Ham maddesi yerli kaynaklardan elde edilen betonun lojistik maliyeti de asfalta göre çok ucuz” şeklinde konuştu.