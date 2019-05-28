Kapalıçarşı'da 6,0670 liradan alınan dolar, 6,0690 liradan satılıyor. 6,7910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7930 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0570 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7830 lira olmuştu.
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Kapalıçarşı'da 6,0670 liradan alınan dolar, 6,0690 liradan satılıyor. 6,7910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7930 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0570 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7830 lira olmuştu.
Etiketler : dolar,
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