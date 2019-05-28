Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emeklilere bayram ikramiyelerinin, işsizlere maaşlarının yatırılacağı 31 Mayıs'ta; taşeron işçilere de ödeme var. 31 Mayıs'ta yaklaşık 500 bin kamu işçisinin hesabına 13 günlük ilave tediye (ikramiye) yatırılacak.



Kamu işçilerinin yıllık ikramiyesi; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk 6 aylık döneminde 26 günlük tutar ödenirken, ikinci 6 aylık döneminde de bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. 26 günlük tediye de 2 taksitte veriliyor. 26 günlük tediyenin 13 günlük tutarı ocakta ödenmişti.



31 Mayıs'ta da kalan 13 günlük tutar ödenecek. Asgari ücretle çalışan bu yıl 52 gün üzerinden net 3 bin 170 lira ikramiye alacak. Ocakta 13 günlük tutar 792,57 lira yatırılmıştı, 31 Mayıs'ta da aynı tutarda ödeme yapılacak.