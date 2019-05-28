Emeklilere bayram ikramiyelerinin, işsizlere maaşlarının yatırılacağı 31 Mayıs'ta; taşeron işçilere de ödeme var. 31 Mayıs'ta yaklaşık 500 bin kamu işçisinin hesabına 13 günlük ilave tediye (ikramiye) yatırılacak.
Kamu işçilerinin yıllık ikramiyesi; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk 6 aylık döneminde 26 günlük tutar ödenirken, ikinci 6 aylık döneminde de bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. 26 günlük tediye de 2 taksitte veriliyor. 26 günlük tediyenin 13 günlük tutarı ocakta ödenmişti.
31 Mayıs'ta da kalan 13 günlük tutar ödenecek. Asgari ücretle çalışan bu yıl 52 gün üzerinden net 3 bin 170 lira ikramiye alacak. Ocakta 13 günlük tutar 792,57 lira yatırılmıştı, 31 Mayıs'ta da aynı tutarda ödeme yapılacak.
Taşerona ikramiye 31 Mayıs'ta yatacak
Kamu işçilerine 26 günlük ikramiyenin ikinci yarısı 31 Mayıs’ta ödenecek. Hesaplara en az 792 lira yatırılacak.
Emeklilere bayram ikramiyelerinin, işsizlere maaşlarının yatırılacağı 31 Mayıs'ta; taşeron işçilere de ödeme var. 31 Mayıs'ta yaklaşık 500 bin kamu işçisinin hesabına 13 günlük ilave tediye (ikramiye) yatırılacak.
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