Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonominin önemli kollarından limancılık sektöründe faaliyet gösteren Kumport, ilk çeyrekte gerçekleştirdiği iş hacmi ile Marmara Bölgesi’nin en fazla ithalat yük elleçleyen limanı oldu. İhracat iş hacminde 52 bin 697 TEU konteyner elleçleyen liman, transit iş hacminde ise 125 bin 975 TEU dolu konteyner elleçledi. 2019 yılının ilk üç ayında Kumport Limanı’na 328 adet konteyner gemisi, 313 adet Ro-Ro ve 12 genel yük gemisi yanaştığı kaydedilirken, yatırımlarına devam eden Kumport; Temmuz ayında teslim edilecek yeni vinçlerin operasyona katılmasıyla gemi performanslarında artış hedeflediği belirtiliyor.

Bir önceki yılda olduğu gibi 2019 yılında da büyüme hedeflediklerini söyleyen Kumport CEO’su Özgür Soy, "Türkiye’nin dış ticaretinde son dönemde dengeler değişti. İhracatlar artarken ithalat hacminde ciddi düşüşler yaşandı. Bölgelerin ekonomik yapısına göre limanlar bu değişimden pozitif ya da negatif etkilendiler. Biz de bu dönemi tasarruf tedbirleri ve ihracata verdiğimiz desteklerle iş hacmimizi koruyarak geçirmeye uğraşıyoruz. Yeni projelerle yılın ikinci yarısında büyüme hedefliyoruz" dedi.