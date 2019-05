Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin turist konusunda son yıllarda yakaladığı ivme artarak devam ediyor. Her geçen yıl daha iyiye giden ülke turizmine bir katkı da Via Properties’den geldi. Viaport Marina ile MK Travel arasından yapılan anlaşmaya göre 100 bin Orta Doğulu turist yılsonuna kadar Tuzla’da yer alan eğlence parkına gelecek. İstanbul’a gelen turistlerin eğlence, alışveriş ve yeme içme için Tuzla’ya taşınma işlemi İDO gemisiyle sağlanacak. Konu ile ilgili düzenlenen basın toplantısına Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ, MK Travel Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kaya ve basın mensupları katıldı.

"İstanbul'un turizmine büyük katkı sağlayacağını umut ediyoruz"

Anlaşmanın tanıtım toplantısında konuşan Bayraktar, "Türkiye'de bir ilke imza attık. Bir proje için İstanbul'un Avrupa Yakası Yenikapı'dan kalacak vapur ile sadece yolcularımız alışveriş ve eğlence merkezimize gelecek. Sabah hareket edip akşam ise yolcularımızı geri getirecek. İDO ile birlik böyle bir anlaşma yaptık. Sadece yaz boyu 100 binin üzerinde turist İDO'nun gemisiyle taşımak üzerede çalışmalarımız var. Viaport Marina, İstanbul için özel bir proje, şehrin yeni vizyon projesi. İstanbul'un turizmine büyük katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Geçmiş 2 yılda da bunu gösterdi. İDO, turizm acentamız ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz bu proje bambaşka bir iş olacak. Yaz boyu İstanbul'un Avrupa Yakası'na gelmiş misafirlerimizi direkt buradan alacağız, Anadolu Yakası yani Tuzla'ya götüreceğiz. Hem Tuzla ilçesine katma değeri olacak hem de Viaport Marina'ya katma değer sağmış olacak. Turizm açısında Sultanahmet'e rakip olacak diyebiliriz. Zaten çok kısa zaman içerisinden 100 binlerce turisti taşıyacak bir anlaşma. Dolayısıyla İstanbul'un yeni vizyonu diyebiliriz. Sultanahmet kültür turizmi açısından tabii farklı konumda. Bizde vizyon turizmi açısından İstanbul'a yepyeni yeni vizyon getirmiş olacağız'' dedi.

"Projenin tamamı yaklaşık 250 milyon dolar"

Eğlence ve alıveriş merkezine yapılan yatırım hakkında bilgi veren Bayraktar, "Projenin tamamı, İstanbul ve Türkiye için çok değerli. Projenin tamamı yaklaşık 250 milyon dolarlık bir yatırımla bitti. Aslında yüzde 90 oranla tamamlandı diyebiliriz. Projenin içinde otelimiz olacak, otelimiz henüz tamamlanmadı. Aqua Parkı'nı açıyoruz, Tema Parkı'nı, Aslan Parkı'nı açtık. AVM ve marina açıktı. Bunlarla birlikte toplamda yaklaşık 250 milyon dolarlık bir yatırım. Bu yatırımı, Türkiye ve Türkiye turizmine inşallah hediye etmiş oluyoruz'' şeklinde konuştu.

"İDO tarihinde ilk"

İDO Genel Müdürü Üstündağ ise sözlerini şöyle tamamladı: "Bu proje ile yaklaşık, 3,5 aylık bir sürede 100 bine yakın turisti, Yenikapı’dan Tuzla marinadaki Viaport limanına taşıma işlemini biz yapacağız. Amacımız yolcularımıza hızlı, konforlu, güvenli bir taşıma hizmeti vermek ve onlara zaman tasarrufu kazandırmak. Seferlerimizin aksamadan yapılması önemli, sürdürebilir olması lazım. Başlangıçta bir gidiş bir dönüş olmak üzere iki seferler bu işe başlayacağız. Tabii talep doğrultusunda da bu seferleri arttırabiliriz. İDO tarihinde ilk kez eğlence merkezine direkt olarak yapacağımız ilk seferimiz olacak. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz".

Çalıştığı firmalarla birlikte Orta Doğu’da Türkiye’nin tanıtımını yapıp, yeni turistlerin gelmesi için çalıştığını belirten MK Travel Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kaya, şöyle konuştu: "Paydaşlarımızla, birlikte çalıştığımız tur operatörleriyle, Katar’da, Dubai’de, Umman’da, Suudi’de, Cidde’de, Riyad’da yani bütün Orta Doğu'nun ağır şehirlerinde pazarlamasını yaptığımız Türkiye için bu eğlence tesislerini ön plana çıkartarak getirdiğimiz 100 bin adedi arttırabilmek hedefimiz. Böyle mükemmel tesisin kurulmuş olması, biz turizmcilerin işini kolaylaştırıyor ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Bununla yatıp bununla kalkıyoruz. Bayraktar ailesine, Viaport Marina ailesine, bütün ekip arkadaşlarıma, kendi ekibime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah çok başarılı, çok bereketli sezon geçiririz. Bizim için çok önemli ve Türkiye için çok önemli".

Adem Gürer - Uğur Çetin