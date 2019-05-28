Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 28 yıldır yapılan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması, ortaya koyduğu verilerle ülkemiz ekonomisine ayna tutmaya devam ediyor. Firmaların üretimden net satışları baz alınarak hazırlanan İSO 500'de, Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding 4 grup şirketi ile yer aldı.

Otomotiv endüstrisinin en önemli oyuncularından biri olan Hyundai Assan 10, Türkiye'nin yassı alüminyum sektörünün lider üreticisi olan Assan Alüminyum 32., Türkiye'nin ilk ve tek paslanmaz çelik üreticisi Posco Assan 74., otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil 196. sıradan listeye girdi.

“Ürün ve hizmet kalitemizle öne çıkıyoruz”

Türkiye'nin sanayi alanında yapılmış en büyük araştırmalarından biri olan İSO 500'de Kibar Holding olarak 4 grup şirketiyle yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, “Planlarımızı ve yatırımlarımızı hayata geçirirken her zaman için önceliğimiz, ülkemiz ekonomisine destek olacak ve istihdamı artıracak çalışmaları ortaya koymaktır. Bu vizyonla faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ürün ve hizmet kalitemizle öne çıkıyor, ülkemizin adını dünyanın dört bir yanına gururla taşıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu potansiyele inanıyor ve bunu desteklemek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.