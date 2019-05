Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

İSTANBUL

Dünyanın birçok noktasında prefabrik ve çelik konutlar yapan Vefa Grup, İngiltere’ye de prefabrik ihraç etmeye başlıyor. Yaklaşık 30 yıldır ön üretimli yapılar, fibercement dış kaplama malzemesi üretip bireysel konutlar yapan Grup, ürettiğinin yüzde 60’ını dünyaya satıyor. Ön üretimli konutlarla dünyanın farklı ülkelerinde hazır-teslim taahhüt projeleri yapan şirket, Afganistan, Cezayir, Gala gibi ülkelere hem ürün hem know-how ihraç ediyor.

Vefa Grup İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit, grup olarak Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 610’uncu firması olduklarını, Türk firmalarının yurt dışına açılmasını destekleyen Turquality’ye sektörde kabul edilen ilk firma olduklarını söyleyen Koçyiğit “İlk büyük ihracatımızı 1997 yılında 1 milyon dolar olarak gerçekleştirmiştik. O yıldan bu yana tam 22 yılda ihracatımızı tam 40 kat artırmayı başardık. 2000 yılından bu yana da ihracatımızı her ay kesintisiz sürdürüyoruz. Bugüne kadar toplam 100’den fazla ülkeye ihracat yaptık. Her yıl 30- 35 ülkeye ürünlerimizi ve çözümlerimizi ulaştırarak o ülkelerde proje gerçekleştiriyoruz. Her yıl yurt dışında 10’a yakın fuarda yer alıyoruz. Şu anda 10’a yakın ülkede projelerimiz devam ediyor. Buna ek olarak pazarlama ve satış ekibimiz Güney Amerika, İngiltere, Kuveyt, Afrika ve Rusya’da sözleşme ve iş görüşmeleri yapıyor” dedi.

BÜYÜK OPERASYON

Türkiye’de ilk kez İngiltere’ye 450 civarında hazır prefabrik ihraç edilecek. Taşıma 2 etap halinde gerçekleştirilecek. Her biri 62 metrekare büyüklüğünde modüler konuttan meydana gelen projenin detayları, fabrikada hazırlanan mono bloklar halinde sevk edilecek. Turan Koçyiğit “Proje kâğıt aşamasından sonuca kadar sahada derin bir araştırma çalışmasıyla hazırlandı. Dolayısıyla projemizin tüm aşamalarını hiç sıkıntı yaşamadan sürdürüyoruz” diye konuştu. Koçyiğit, yüzde 60 yurt dışı kapasitesi ile çalışmaya devam edeceklerini, 2023’ün 500 milyar dolar ihracat hedefine katkı sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

13 ÜLKEYE KONUT, OKUL, HASTANE

¥ Venezuela’da 2.000 hafif çelik sistemiyle konut ve okul.

¥ Gabon’da 600 konut.

¥ Malezya’da 80 bin m² üst düzey yönetici lojmanı.

¥ Irak’ta 1.000 prefabrik panel sistem konut ve sosyal tesisler.

¥ Somali’de 200 yataklı hafif çelik yapı hastane.

¥ Irak ve Suriye’de okullar.

¥ Gana’da 100 farklı bölgede seçim ofis binaları.

¥ Peru’da işçi kampları.

¥ Fildişinde Francophone Olimpiyatları için 4 bin sporcu kapasiteli Olimpiyat Köyü.

¥ Patagonya’da konut projesi.

¥ Almanya’da mülteci kampları, İngiltere’de sosyal tesis.

¥ Afganistan hükûmetine prefabrik ve hafif çelik imalat fabrikası kurulumu ve yönetimi,

15 GÜNDE 60 BİN TL'YE KONUT İNŞASI

Prefabrik ev üretmek için gerekli süre ve harcama bedeli, sisteme göre değişiyor. Örneğin ekonomik prefabrik panel 120 m² bir konut 60.000 TL’ye 15 gün içerisinde hazırlanıyor. Şirket, Nestavilla sistemine göre 120 m²’lik bir konutu 90.000 TL’ye 30 gün içerisinde teslim ediliyor. Hafif çelikte150 bin lira maliyet hesaplanırken 2 katlıda fiyat yüzde 20 artıyor. Ev için 500 m² arsa olması yetiyor.