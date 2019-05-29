Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Katılım, 400 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Ziraat Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla 24 Mayıs’ta gerçekleştirilen ihraç ile, 96 gün vadeli temin edilmiş oldu. Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirtti. 39’uncu kira sertifikası ihracını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Karakütük, bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarının 7,7 milyar TL olduğu bilgisini verdi. Karakütük, şunları kaydetti: Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, bugün gerçekleştirdiğimiz 400 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir. Sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden ‘paylaştıkça daha fazlası’ ilkemizle büyümeye devam edeceğiz.