Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi yönetimi, yeniden dengelenme sürecinde faiz ve borsayı ilgilendiren önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan ilke kararı ile; para piyasası fonlarının belli bir kısmı, tahvil ve BİST ürünlerinde değerlendirilecek. Yapılan açıklamada, “Standart fonların portföyünün asgari yüzde 10’unun BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda; para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25’inin ise devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Mevcut fonların yeni portföy sınırlamalarına uyum sağlaması için, 31.07.2019 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştır” denildi. Söz konusu finansal enstrümanlara aktarılacak yeni kaynakla birlikte, hem tahvil faizlerinin düşmesi hem de borsanın değerlenmesi desteklenecek.

‘SPK DESTEK ATTI’

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Alnus Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Kaya “Türkiye’nin en büyük fon grubu olan para piyasası fonlarına, mart ayında, fonun en az yüzde 50’sini mevduat/katılım hesaplarında değerlendirme kuralı getirmişti. Şimdi de ‘asgari %25’i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir’ ibaresini ekledi. Önce bankalara mevduat desteği sağlamışken, şimdi de yabancıların ilk beş ayda 2,7 milyar dolarlık satışı nedeniyle fiyatları düşen tahvillere destek sağlanacak. 10,5 milyar TL büyüklüğündeki para fonlarından bu yolla DİBS piyasasına yaklaşık 2,5 milyar TL kaynak aktarılabilecek. SPK ayrıca ilk defa hisse piyasasına da destek attı. Emeklilik fonlarında 100 milyar TL yatırımda kaynak var ve 32 milyar TL’si tahvilde, 11 milyar TL’si hisse senetlerinde. Dolayısıyla borsaya yönelecek tutar ilk akla geldiği kadar büyük değil. Şu da bir gerçek ki, emeklilik fonları dahil tüm kurumsal yatırımcıların borsadaki payları, ancak yüzde 4 seviyesinde. Bu seviyenin artması finansal sistemin de gelişmesi için önemli olacaktır” dedi.

YAPI KREDİ'DEN KORUMALI HESAPLAR

Yapı Kredi ‘Enflasyona Endeksli Faiz Korumalı’, ‘Ara Dönem Ödemeli’ ve ‘Uzun Vadeli’ mevduat hesaplarını müşterilerine sundu. Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen “İlk seçenekte sabit getiri sözü veriyoruz. Vade sonunda enflasyonun üzerine ekleyeceğimiz oranın daha yüksek çıkması durumunda, bu oranı işliyoruz. ‘Ara Dönem Ödemeli’de ise, müşterilerimiz avantajlı oranlarımızdan yararlanırken elde edecekleri getiriyi ara dönemlerde alabiliyor. ‘Uzun Vadeli’de de yıllık enflasyona eklenecek oran ile getiri fırsatı veriyoruz” dedi.

DOLAR GERİLEDİ

SPK kararına piyasalar olumlu tepki gösterdi. Dolar 6 TL’nin altına geriledi. Borsa yüzde 2’nin üzerinde primle 87 bini aştı.