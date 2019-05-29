Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde saha çalışmaların 15 Aralık 2018 ile 30 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen, 12 bin kişiye 60 farklı sorunun yöneltildiği ve yaklaşık 120 bin dakikalık telefon görüşmesinin yapıldığı TİE 2018 Araştırmasında Türkiye ekonomisinin lokomotifi 30 farklı sektöründe faaliyet gösteren marka ve kurumların itibarları ölçümlendi.

Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge ve 72 ilde Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama Yöntemi kullanılarak (CATI) yapılan araştırmada; holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörü dahil olmak üzere ana sektörlerin mercek altına alındığı araştırmada kurum ve markaların kamuoyunda bıraktığı algı ve izler tespit edildi.

Törene katılamayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında, bu ödüle layık görülmekten dolayı onur duyduğunu belirtirken, bu ödülü sadece şahsına değil, 81 il ve 160 ilçedeki 365 Oda ve Borsa adına aldığını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu mesajında, “Bugün sadece kurumlar veya şirketler için değil, herkesin en değerli varlığı, sahip olduğu itibarıdır. Zira itibar, beraberinde güven getirir. Güven, bütün insani ilişkileri etkileyen belki de tek ortak paydadır. Güveni kazanması hayli zor, kaybetmesi ise bir o kadar kolaydır” ifadesini kullandı.

Ödül alan kişi, kurum ve markalar ile faaliyette oldukları sektörler şöyle:

• Türkiye’nin En itibarlı Markası Koç Holding,

• Holding Kategorisinde Koç Holding,

• Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe İGDAŞ,

• İnşaat Sektöründe Ağaoğlu,

• Otomotiv Sektöründe Mercedes-Benz,

• Gıda Ünlü Mamüller, Çikolata ve Şekerleme sektörlerinde Ülker,

• Alkolsüz İçecek Sektöründe Coca-Cola,

• İşlenmiş Gıda Sektöründe Sütaş,

• Sigorta Sektöründe Anadolu Sigorta,

• Sağlık Sektöründe Acıbadem Hastanesi,

• Perakende Sektöründe Migros,

• Restoran Sektöründe Tavuk Dünyası,

• Akaryakıt Sektöründe Opet,

• Restoran Sektörü Fastfood kategorisinde Burger King,

• Mobilya Sektöründe İstikbal,

• Kozmetik Sektöründe Avon,

• İlaç Sektöründe Eczacıbaşı,

• GSM Sektöründe Turkcell,

• Beyaz Eşya Sektöründe Arçelik,

• Elektrikli Ev Aletleri Sektöründe Vestel,

• Teknoloji Perakende Sektöründe Teknosa,

• Hazır Giyim Sektörü Erkek Giyim Kategorisinde Kiğılı,

• Hazır Giyim Sektörü Kadım Giyim Kategorisinde H&M,

• Otomotiv Sektörü Lastik Kategorisinde Lassa,

• Hava Ulaşımı Sektöründe Türk Hava Yolları,

• Kara Ulaşımı Sektöründe Kamil Koç,

• Turizm Sektöründe Tur Operatörü Kategorisinde ETS Tur,

• Bankacılık Sektöründe Ziraat Bankası,

• Turizm Sektöründe Otel Kategorisinde Hilton Hotels & Resorts,

• Türkiye’nin İtibarlı Markası Torku,

• En İtibarlı Kadın İş İnsanı Güler Sabancı,

• En İtibarlı İş İnsanı Ali Koç,

• İş Dünyası Sivil Toplum Lideri M. Rıfat Hisarcıklıoğlu