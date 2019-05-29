Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alaçatı Muhallebicisi, 2018 yılında yakaladığı yüzde 35’lik büyüme hızını bu yıl da sürdürmeyi planlıyor. 26 ilde yer alan 80 şubeye ek olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yatırımcılar ile çalışmalarına hız verdiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sarı, 2019’un ikinci yarısında Batman, Gaziantep, Van ve Elazığ’dan sonra yıl sonuna kadar 12 yeni restoran açmayı hedeflediklerini açıkladı.

"Sütlü tatlıda tercihimiz sakızlı muhallebi ve sütlaç"

Sütlü tatlıya rağbetin her yıl giderek arttığını belirten Sarı, "2019 yılının ilk çeyreğinde sütlü tatlı satışlarının bir önceki yıla oranla yüzde 27 artış gösterdi. En çok tercih edilen tatlılarımız ise sakızlı muhallebi ve manda sütü ile ürettiğimiz sütlaç oldu. Satışlarımızın yüzde 40'ını sütlü tatlı ve dondurma oluşturuyor. Bu başarıda Ege’de olduğu gibi tamamen doğal, gerçek meyvelerle üretilen sütlü tatlı ve dondurmaların Türkiye’nin her noktasına taze olarak ulaştırmamızın etkisinin büyük olduğuna inanıyorum" dedi.

10 ilde franchise vererek büyüyecek

Kalabalık şehirlerde insanların huzur bulabileceği mekanlar oluşturmaya gayret ettiklerini ifade eden Bülent Sarı, "Diyarbakır, Kayseri ve Malatya’nın da yer aldığı 10 ilde franchise vererek ilk aşamada 12 restoran açmayı planlıyoruz. Franchise sahibi olmak isteyenlere; eğitim, dekorasyon, açılış, reklam ve ürün temini konularında destek sağlıyoruz. Aradığımız temel koşul ise şubenin alışveriş merkezleri içinde ya da ana cadde üzerinde en az 200 metrekare büyüklüğünde olması. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de 120 şubeye ulaşma planımız var. Yurt içinde büyümenin yanı sıra yurt dışında da yatırım araştırmaları yapıyoruz. Bu kapsamda Almanya, Azerbaycan ve Hollanda için pazar araştırmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.