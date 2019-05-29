Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

2019/2. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 22 Ağustos - 1 Eylül 2019

* İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 17.06.2019

* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 17.06.2019 - 17.07.2019

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 17.06.2019 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

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