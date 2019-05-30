Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz sıcaklarının bastırmasıyla kullanıcılar iftar ve sahurda online siparişlere yöneldi. İftarda ezogelin çorbası tercih edilirken, sahurda ise en çok kahvaltı ürünleri sipariş edildi. Yemeksepeti’nin 69 ilde, 21 binin üzerinde siparişi analiz ederek hazırladığı ‘Türkiye’nin Ramazan Lezzetleri’ raporuna göre geçtiğimiz yıllarda da iftar sofralarının favorisi olan çorba çeşitleri, bu sene de siparişlerini en çok artıran lezzet olarak zirveye yerleşti. En sevilen çorba mercimek olurken; ezogelin ve tavuk suyu çorba ilk üçte yer aldı. Çorba sadece iftarda değil sahurda da gözde lezzetler arasında yer aldı ve sipariş oranını yüzde 65 artırdı.

EV YEMEĞİNDE KURU FASULYE

Ev yemekleri ise ramazan ayında en çok sipariş edilen ürünler sıralamasında ikinciliğe yükseldi. Sipariş adedinin yüzde 50 oranında arttığı ev yemeklerinin en çok tercih edileni geçtiğimiz yılın da lideri olan kuru fasulye oldu. Fasulyeyi etli yaprak sarma ve karnıyarık izledi. Siparişini en çok artıran üçüncü kategori ise ‘pide’ oldu. Sipariş oranı yüzde 40 artan pide tercihlerinde sırasıyla kuşbaşılı-kaşarlı, kıymalı ve kıymalı-kaşarlı pide öne çıktı.

GÜLLACA HÜCUM

Tatlı siparişlerinde ise güllaç, tahtını bırakmadı. Ramazan öncesindeki 20 günle kıyaslandığında güllaç siparişlerinde 40 kat artış yaşandığı görüldü. Bu seneki tatlı trendlerinde ilk üç sırada güllaç, fırın sütlaç ve profiterol yer alıyor. Güllaçın yanı sıra fırın sütlaç ve profiterol sipariş ettik.

SAHURDA SALATA SİPARİŞİ İKİ KAT ARTTI

Ramazanda sadece ana yemekler değil tamamlayıcı lezzetlerde de dikkat çekici bir artış oldu. Salata ilginç bir şekilde sahur saatlerinde iftara göre daha fazla tercih edildi. Salatanın iftardaki artışı yüzde 9 iken sahurdaki sipariş artışı yüzde 100 oldu. Zeytinyağlılarda iftarda yüzde 14 artış yaşanırken sahurda bu oran yüzde 40’a kadar çıktı. İftar ve sahurda en çok tercih edilen yan ürün ise yaprak sarma oldu.

KAHVALTI YAPTIK

Yaz sıcaklarının bastırmasıyla kullanıcılar sahurda hafif lezzetlere yönelirken; sandviç, tost, kahvaltı tabağı, salata ve zeytinyağlıların siparişleri yükselişe geçti. Bu yılın sahur menüsünün en gözde kategorisi sandviç oldu. Sipariş oranını yüzde 51 arttıran sandviç kategorisinde en çok sipariş verilen sandviç ise kumru oldu. Listenin ikinci sırasında yüzde 92 sipariş artışıyla Ayvalık tostu yer alırken 31 kat artışla kahvaltı tabağı 3. en sevilen sahur lezzeti oldu. Sahurun börek siparişleri de iki kat artış gösterdi.