Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zor günler geçiren hazır giyim sektörü mahallî seçimlerle birlikte canlandı. Erkek giyimini ve takım elbise satışlarını yerel seçimler ve özellikle muhtar adaylarının artırdığı ortaya çıktı. Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, muhtarların, meclis üyelerinin ve belediye başkanlarının seçildiği yerel seçimlerde, aday adayları ile birlikte 800 binin üzerinde kişinin özellikle erkek giyim sektörünü canlandırdığını söyledi. Suerdem “En çok muhtarlar bizim sektörü hareketlendiriyor. Hepsi bir takım elbise alıyor. Türkiye’deki muhtar sayısı 53 bin, adaylarla beraber bunların sayısı 150 bini aştı. Yerel seçimler bize yarıyor. Milletvekili seçimlerinden daha fazla oranda sektörümüzü hareketlendiriyorlar” dedi.

Yaklaşan bayramla ilgili satışları da değerlendiren Suerdem, bayrama 15 gün kala perakendede ve giyim sektörünün hareketlendiğin isöyledi. Özellikle son bir haftadır ciddi bir hareketlenme olduğunu dile getiren Suerdem, “Özellikle Anadolu’da ciddi manada ananevi kurallar geçerli. Bayramda takım elbise, ceket giymek çok önemli. Üç büyük şehir dışında Anadolu’da bayram satışlarımız daha fazla. Çok ciddi artış var. Oralara bayramda daha önem veriyoruz. Bayram haftasında satışlarımızda yüzde 30-40 artış oluyor, bu oran Anadolu’da yüzde 70-80. En çok artışı Diyarbakır, Malatya, Mardin ve Ankara gibi illerde görüyoruz” diye konuştu.

YURT DIŞINDA 100 MAĞAZAYA ULAŞACAK

Suerdem, yurt dışı faaliyetleriyle ilgili olarak Türkiye’nin ihracatının gelişmesi ve cari açığın kapanması için sektörün çalışması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: Türkiye’nin ortalama kilogram başına ihracatının fiyatı 1,4 dolar. Biz de ise bu rakam 40 dolar. Markalı ihracat çok önemli, ülkemiz ve şirketimiz için çok önemli. Biz gelişirsek yurtiçine de daha uygun fiyatlı ürünler sağlayabiliriz. Yeter ki yurtdışında doğru pozisyon alalım. Hedefimiz 30 olan yurt dışı mağaza sayısını 2020 içinde 100’e çıkarmak. Korner ve franchise’lar ile 2023’e kadar 400 mağazaya ulaşmak istiyoruz. Dövizden de getiri sağlayacağımız için kârlı bir iş olacak.

OKTAY KAYNARCA İLE ORTA DOĞU'YU FETHEDECEK

Kiğılı, ‘In Touch’ temasıyla 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için oluşturduğu tasarımları düzenlediği bir lansman ile tanıttı. ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca’nın da dâhil olduğu koleksiyonda, oyuncunun seçtiği en özel parçalar moda severlerin beğenisine sunuldu. Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Oktay Kaynarca’nın çok sevilen bir isim olduğunu belirterek “Kendisi bugüne kadar şehirli erkeğin günlük şıklığını en güzel şekilde sergileyen tarzıyla kalplere dokundu. Onun seçtiği bu parçalar, çok yakışacak. Oktay Bey aynı zamanda Orta Doğu’da, Türk Cumhuriyetlerinde çok beğenilen bir karakter. Bu anlamda bu işbirliği bizlere çok katkı sağlayacaktır” diye konuştu. İlk defa fotomodellik yaptığını söyleyen Oktay Kaynarca da “Kiğılı zaten bizim ailemizin firması. Hilal Suerdem beni aradı ve seni billboardlarda görmek istiyoruz dediler. Dedim ki görmek istiyorsanız hadi buyurun. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Ben de çok keyif aldım açıkçası” ifadelerini kullandı.