Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, popüler konaklama platformlarından geliyor gibi görünen 8000’den fazla kimlik avı saldırısı belirledi. Bunun yanı sıra, yasal bir seyahat şirketinden gönderilmiş gibi duran e-postalar yüzünden çok sayıda kullanıcı ücretli telefon servislerine kayıt oldu. Saldırganların, gerçeğiyle neredeyse aynı siteyi kurarak tatil, kurban, uçak bileti sattığını belirleyen uzmanlar “Saldırganlar gerçeğiyle neredeyse aynı olan sahte siteler kurarak kurbanların banka kart bilgilerini alıyor veya olmayan bir ürün ya da hizmete ödeme yapmalarını sağlıyor. Sadece 21 Mayıs tarihinde popüler uçak bileti ve konaklama rezervasyon platformlarından geliyor gibi görünen 7 farklı e-Posta grubu tespit ettik. Bunların üçü, kısa bir ankete katılıp bağlantıyı paylaşmak karşılığında ücretsiz uçak bileti teklif ediyordu. Anketteki ilk üç sorudan sonra, kullanıcıdan telefon numarasını girmesi isteniyordu. Dolandırıcılar bu numarayı alıp kurbanı ücretli mobil servislere abone yapıyordu” diyor ve kullanıcılara tavsiyelerde bulunuyor.

¥ Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse, muhtemelen gerçek değildir, uzak durun.

¥ Kullanıcı kodu ve parolanızı girmeden önce adres çubuğunda gerçekten doğru adres olup olmadığını kontrol edin. Orijinaline benzeyen ama tek bir karakterle farklılaşan adresler mevcut.

¥ Site adreslerini adres çubuğuna kendiniz yazın.

¥ Bilmediğiniz ağlara tıklamayın.