Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Değiştirilen yönetmelikle, nakden ödenen devlet katkılarının azami yüzde 20’si Türk lirası cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları, kira sertifikaları ve bazı menkul kıymetlerde değerlendirilecek. Bu oran daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu. Bu kapsamda, devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine yönelik portföy yapısı sınırlamalarına 31 Temmuz itibarıyla uyum sağlanacak. Yapılan değişiklikle BES’ten Borsa İstanbul’a yaklaşık 12 milyarlık devlet katkısının 1,2 milyarının aktarılması bekleniyor.