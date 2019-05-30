Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi yola çıktı. Ankara Garı’nda düzenlen törenle 20.00’de Kars’a doğru yola çıkan tren yolcularına masalı bir dünyanın da kapılarını aralıyor.

UZUN SÜRELİ DURACAK

İç turizmin artırılması amacıyla hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan pazartesi-çarşamba-cuma günleri, Kars’tan çarşamba-cuma-pazar günleri sefer düzenleyecek. Ankara’dan giden tren Erzincan, İliç ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas’ın Divriği ve Bostankaya İstasyonlarında yolcuların tarihî ve turistik yerleri ziyaret etmesi için uzun süreli duracak.

BİRÇOK YERİ GÖRECEKLER

Erzurum’da Çifte Minare, Ulucami, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi ve Rüstem Paşa Kervansarayı yani Taşhanı gezebilecek olan yolcular, Erzincan’da Çağlayan, Altıntepe, ve Ekşisu, İliç’te Taş yol, Karanlık Kanyon gezisi, Mani Yolu, Kadı Gölü, Lökhane, Değirmen, Hamam ve Orta Camii’ni görebilecek. Dönüş treninde de Sivas Divriği’nde Divriği Ulucami, Tarihi Divriği Konaklarını gezecek olan yolcular, Bostankaya’da ise Gökmedrese, Ulu Cami, Buruciye Medresesi ile Çifte Minare’yi ziyaret edecek.

İLK SEFERİNE 1949’DA BAŞLAMIŞTI

İlk seferine 15 Mayıs 1949’da başlayan Doğu Ekspresi, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında işletiliyor. Bin 300 kilometrelik parkuru yaklaşık 25 saatte kat eden tren, yolculuk sırasında 53 istasyonda duruyor.

250 LİRAYA SEYAHAT

Turistik Doğu Ekspresi, iki hizmet, bir yemekli, altı yataklı olmak üzere toplam dokuz vagondan oluşacak. Tren 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan müteşekkil olan tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara’dan saat 19.55, Kars’tan saat 23.55’te kalkacak. Biletleri14 Mayıs’tan itibaren satışa sunulan trende tek kişilik kompartıman ücreti 400 lira, çift kişilik kompartımanında ise kişi başı 250 lira olarak belirlendi.