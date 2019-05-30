Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel anlamda yaşanan dijitalleşme e-ticaret pazarını da büyütüyor. Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Deloitte Digital iş birliğinde hazırlanan “E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019” başlıklı rapora göre, e-ticaret pazar lideri olarak Çin ve ABD başı çekiyor. Geçen yıl e-ticaret pazar büyüklüğünde ilk sırayı 634 milyar dolarla Çin alırken, Çin’i, 504 milyar dolarla ABD, 123 milyar dolarla Japonya, 86 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 70 milyar dolarla Almanya takip etti. Bu alanda küresel pazarın 2019’da 3,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de ise e-Ticaret sektör büyüklükleri sırasıyla perakende işlemleri için 31,5 milyar lira, perakende dışı işlemler (tatil-seyahat ve online yasal bahis) için de 28,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam perakende pazarında e-ticaretin payı gelişmiş ülkelerde yüzde 11,1’e, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5,9’a, Türkiye’de ise yüzde 5,3’e ulaşmış durumda.

İNDİRİM KOVALIYORUZ

Rapora göre, Y ve Z kuşağı tüketicilerin e-ticaretten en önemli beklentisi “deneyim” olurken, çok kanallı müşteri deneyimine odaklanan ve mağazalarını birer deneyim merkezine dönüştüren firmalar rekabette avantaj kazanıyor. Dünya genelinde her 10 tüketiciden 7’si alışverişlerinde çeşitli indirimler yakalamaya çalışıyor ve bu oranın büyük bir kısmını Y ve Z kuşağı oluşturuyor.

ALIŞVERİŞLER MOBILE KAYIYOR

Online alışverişte ise yeni norm olarak “mobil” öne çıkıyor. 18-34 yaş grubu, 35-50 yaş grubu ile kıyaslandığında özellikle alışveriş sitelerine göz atma ve online ürün satın alma işlemlerinde akıllı telefonlarını, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarından daha fazla kullanıyor. Yakın gelecekte gelişmiş ekonomilerde her 5 kişiden 3’ünün, online alışveriş için her 10 kişiden 7’sinin de ödeme yapmak için mobil telefonlarını kullanacağı öngörülüyor. Türkiye’de özellikle online perakende alanında pek çok lider marka için tüketici ziyaretlerinin yüzde 70’ten fazlası mobil kanallar üzerinden geliyor, cironun da yüzde 60’tan fazlası yine mobil kaynaklı gerçekleşiyor.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ KAÇIRMA LÜKSÜMÜZ YOK"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, dijital dönüşümün sürdürülebilir büyüme için bir fırsat olduğunu belirterek “Bu fırsatı kaçırma lüksümüz olmadığına inanıyoruz” diye uyardı. Dijital dönüşümün diğer ülkelerle aramızdaki makası açmaması için kamu, iş dünyası ve ilgili tüm kesimleri aksiyona geçmek üzere odaklanmaya çağıran Kaslowski “Türkiye’nin e-Ticaret alanında uluslararası kuralların oluşturulması amacıyla Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde sürdürülen müzakerelere dahil olması son derece isabetli’ dedi.