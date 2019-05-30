Bu haftadan itibaren başlayan kampanya kapsamında her ayın son perşembe, cuma ve cumartesi günleri, her türlü telefon onarımında 100 TL’ye varan indirimler Huawei sahiplerini bekliyor. Huawei Servis Günleri, ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden kullanıcılar için geçerli olacak. Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, yalnızca 1 saat içinde sorun giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor. Teknik servis hizmeti alan kullanıcılara ayrıca ücretsiz ekran koruyucu film de hediye ediliyor.
Huawei servis ücretinde indirime gitti
30.05.2019 - 04:09 | Son Güncelleme: 30.05.2019 - 04:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Huawei teknik servis ücretlerinde indirim fırsatı sunuyor.
Bu haftadan itibaren başlayan kampanya kapsamında her ayın son perşembe, cuma ve cumartesi günleri, her türlü telefon onarımında 100 TL’ye varan indirimler Huawei sahiplerini bekliyor. Huawei Servis Günleri, ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden kullanıcılar için geçerli olacak. Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, yalnızca 1 saat içinde sorun giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor. Teknik servis hizmeti alan kullanıcılara ayrıca ücretsiz ekran koruyucu film de hediye ediliyor.
Etiketler : huawei,huawei servis,huawei servis ücretleri,
628137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/628137.aspx
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