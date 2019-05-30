Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu anda dar gelirli vatandaşlar için 29 şehirde, toplam 3 bin 166 konut açık satışta. Bu konutlar için son başvuru tarihi 28 Haziran. Sadece Gaziantep projelerine 31 Temmuz’a kadar başvuru alınacak.

20 YILA KADAR VADE

Evlerin taksitleri ise dar gelir grubundaki vatandaşların kira öder gibi oturabilmeleri için 417 liradan başlıyor, konutların fiyatı ise 64 bin 769 liraya kadar düşüyor. Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, ve 25 olarak değişiklik gösteriyor.

TAKSİTLER TESLİMDE

Ödenen peşinata göre vade süresi de uzayabiliyor. Daha düşük peşinat ödeyenin vadesi daha düşük oluyor. Vade süreleri de 96, 108 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Bu oranlar proje ve ile göre farklılık gösterebiliyor. Alt gelir grubuna yönelik konutlarda taksit ödemeleri konut teslimi itibarıyla başlıyor. Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemiyor.