Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarının, yazılım sorunları nedeniyle yaşanan iki ölümcül kazadan sonra, Ağustos ayında gerekli izinleri alarak uçuşlara devam edeceği duyuruldu.

International Business Times'ın haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkilileri Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonuna 737 MAX tipi uçakların uçuşlara başlama planlarının Temmuz ayının sonunda belirli olacağını açıkladılar ancak yerel havayolu şirketleri uçuşlara Ağustos ayı sonrasında başlayacaklar.

Daha önce Boeing CEO'su Dennis Muilenburg, firmanın 737 MAX tipi uçakların uzun vadeli üretim planlarının değişmediğini ve kamunun güvenini yeniden kazanmak için çalıştıklarını belirtti.